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1win Sl #2
2
AR3NA Epicbet Open Season 1
1
CCT 2026 South America Series 3
1
European Pro League Season 39
5
HLL Summer 2026
1
Prime League 1st Division Summer 2026
4
XSE Pro League 2026
2
FIFA World Cup
23:00 - 01.07
Anh
vs
DR Congo
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
ROY
+2
NICK
BRADY
-
-
-
-
-
-
FIFA World Cup
03:00 - 02.07
Bỉ
vs
Senegal
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
ROY
+2
BRADY
MAX
-
-
-
-
-
-
RUS D3B
21:00 - 01.07
Krylia Sovetov-2
vs
Chelyabinsk-2
1 - 0
2 - 1
1 - 0
1 - 0
2 - 1
1 - 0
-
-
-
-
-
-
RUS D3B
21:00 - 01.07
FK Zenit Izhevsk
vs
Pobeda Nizhniy Novgorod
3 - 2
3 - 2
OLER
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
21:00 - 01.07
Zenit St. Petersburg
vs
Dynamo Makhachkala
0 - 1
1 - 0
4 - 0
0 - 1
1 - 0
4 - 0
RAVEN
-
-
-
-
-
-
Giải trẻ Argentina
21:00 - 01.07
Club Comunicaciones (R)
vs
Dep. Camioneros (R)
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
21:30 - 01.07
Miedz Legnica
vs
GKS Katowice
2 - 0
1 - 0
2 - 3
2 - 0
1 - 0
2 - 3
-
-
-
-
-
-
VĐQG Latvia
22:00 - 01.07
Tukums-2000
vs
Super Nova
1 - 1
1 - 2
2 - 1
1 - 1
1 - 2
2 - 1
POLO
-
-
-
-
-
-
European Women
22:00 - 01.07
Nữ Tây Ban Nha U19
vs
Nữ Iceland U19
3 - 0
0 - 3
0 - 3
3 - 0
0 - 3
0 - 3
JEAN
-
-
-
-
-
-
Hạng 2 Lithuania
22:00 - 01.07
Siauliai B
vs
FK Tauras Taurage
4 - 0
0 - 0
3 - 1
4 - 0
0 - 0
3 - 1
-
-
-
-
-
-
RUS D3B
22:00 - 01.07
Khimik Dzerzhinsk
vs
FK Ural-2
1 - 3
2 - 0
1 - 5
1 - 3
2 - 0
1 - 5
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
22:00 - 01.07
Helmond Sport
vs
Panathinaikos
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
22:00 - 01.07
Cherno More Varna
vs
Lokomotiv GO
0 - 1
2 - 0
3 - 0
0 - 1
2 - 0
3 - 0
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
22:00 - 01.07
Slavia Praha
vs
FK Graffin Vlasim
2 - 2
2 - 0
1 - 0
2 - 2
2 - 0
1 - 0
LOGAN
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
22:00 - 01.07
Veres
vs
FC Bukovyna
2 - 0
0 - 0
5 - 1
2 - 0
0 - 0
5 - 1
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
22:00 - 01.07
Viktoria Plzen
vs
Spartak Trnava
4 - 1
1 - 1
4 - 1
1 - 1
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
22:00 - 01.07
Sigma Olomouc
vs
MFK Skalica
2 - 2
0 - 5
4 - 0
2 - 2
0 - 5
4 - 0
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu CLB
22:30 - 01.07
Botev Plovdiv
vs
FK Chernomorets
0 - 0
1 - 0
0 - 0
1 - 0
-
-
-
-
-
-
Paraguayan Cup
23:00 - 01.07
Club 3 de Febrero
vs
Cristobal Colon JAS
0 - 2
2 - 2
0 - 1
0 - 2
2 - 2
0 - 1
-
-
-
-
-
-
Hạng 2 Lithuania
23:00 - 01.07
Atomsfera Mazeikiai
vs
BE1 NFA
1 - 3
2 - 4
1 - 3
2 - 4
-
-
-
-
-
-
Xem thêm lịch trực tiếp
FIBA U17 Basketball World Cup
21:30 - 01.07
Slovenia U17
vs
Australia U17
-
-
-
-
-
-
FIBA U17 Basketball World Cup
22:00 - 01.07
New Zealand U17
vs
Serbia U17
-
-
-
-
-
-
FIBA U17 Basketball World Cup
00:15 - 02.07
Thổ Nhĩ Kỳ U17
vs
Venezuela U17
-
-
-
-
-
-
Canada CEBL
03:00 - 02.07
Scarborough Shooting Stars
vs
Montreal Alliance
-
-
-
-
-
-
New Zealand National Basketball League
14:00 - 02.07
Bay Hawks
vs
Taranaki Mountainairs
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
15:00 - 02.07
Bulacan Kuyas
vs
Binan Tatak Gel
STEP
-
-
-
-
-
-
FIBA Basketball World Cup African Qualifiers
16:00 - 02.07
Guinea
vs
Rwanda
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
17:00 - 02.07
Zamboanga Master Sardines
vs
Basilan Viva Portmasters
ALAN
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
19:00 - 02.07
Batangas Rum Masters
vs
Meycauayan
STEP
-
-
-
-
-
-
Vietnam VBA
19:30 - 02.07
Cần Thơ Catfish
vs
Hồ Chí Minh Wings
TOMMY
-
-
-
-
-
-
FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers
20:30 - 02.07
Syria
vs
Iraq
-
-
-
-
-
-
FIBA Basketball World Cup African Qualifiers
22:00 - 02.07
Madagascar
vs
CH Congo
-
-
-
-
-
-
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
22:30 - 02.07
Ukraine
vs
Georgia
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Europe Basketball Championship Qualifier
23:00 - 02.07
North Macedonia
vs
Ireland
-
-
-
-
-
-
FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers
23:30 - 02.07
Jordan
vs
Iran
-
-
-
-
-
-
FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers
00:00 - 03.07
Ả Rập Xê Út
vs
Lebanon
-
-
-
-
-
-
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
01:00 - 03.07
Bosnia và Herzegovina
vs
Thổ Nhĩ Kỳ
ALAN
-
-
-
-
-
-
FIBA Basketball World Cup European Qualifiers
02:45 - 03.07
Iceland
vs
Italy
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
06:30 - 03.07
Nữ Mystics
vs
Nữ Atlanta Dream
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
07:00 - 03.07
Nữ Connecticut Sun
vs
Nữ Dallas Wings
-
-
-
-
-
-
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Wimbledon Men Singles
20:10 - 01.07
Daniel Merida Aguilar
vs
Daniil Medvedev
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniel Merida Aguilar
-
-
-
-
-
Daniil Medvedev
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wimbledon Men Singles
20:55 - 01.07
Jesper de Jong
vs
Joao Fonseca
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jesper de Jong
-
-
-
-
-
Joao Fonseca
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wimbledon Women Singles
21:10 - 01.07
Barbora Krejcikova
vs
Mirra Andreeva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Barbora Krejcikova
-
-
-
-
-
Mirra Andreeva
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
Wimbledon Women Singles
21:10 - 01.07
Solana Sierra
vs
Coco Gauff
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Solana Sierra
-
-
-
-
-
Coco Gauff
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
Wimbledon Men Singles
21:20 - 01.07
Felix Auger Aliassime
vs
Dino Prizmic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Felix Auger Aliassime
-
-
-
-
-
Dino Prizmic
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wimbledon Women Singles
21:30 - 01.07
Ekaterina Alexandrova
vs
Lanlana Tararudee
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ekaterina Alexandrova
-
-
-
-
-
Lanlana Tararudee
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wimbledon Men Singles
21:35 - 01.07
Shintaro Mochizuki
vs
Ethan Quinn
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Shintaro Mochizuki
-
-
-
-
-
Ethan Quinn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wimbledon Women Singles
21:50 - 01.07
Katerina Siniakova
vs
Nikola Bartunkova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katerina Siniakova
-
-
-
-
-
Nikola Bartunkova
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wimbledon Men Singles
22:20 - 01.07
Stefanos Tsitsipas
vs
Novak Djokovic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-
Novak Djokovic
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
Wimbledon Women Singles
22:30 - 01.07
Belinda Bencic
vs
Wang Xinyu
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Belinda Bencic
-
-
-
-
-
Wang Xinyu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wimbledon Women Singles
22:30 - 01.07
Tatjana Maria
vs
Iva Jovic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tatjana Maria
-
-
-
-
-
Iva Jovic
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wimbledon Men Singles
22:30 - 01.07
Rafael Jodar
vs
Pablo Carreño Busta
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rafael Jodar
-
-
-
-
-
Pablo Carreño Busta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Canada Open (WT), Women Singles
21:40 - 01.07
Tonrug Saeheng
vs
Amalie Schulz
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tonrug Saeheng
-
-
-
-
-
Amalie Schulz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Mixed Doubles
22:30 - 01.07
Linden Wang
Katelin Ngo
vs
Desjardins Z
Huang S
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Linden Wang/Katelin Ngo
-
-
-
-
-
Desjardins Z / Huang S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Singles
22:30 - 01.07
Josh Nguyen
vs
Liao Jhuo-Fu
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Josh Nguyen
-
-
-
-
-
Liao Jhuo-Fu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Women Singles
22:40 - 01.07
Wang Pei Yu
vs
Ella Lin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Wang Pei Yu
-
-
-
-
-
Ella Lin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Mixed Doubles
22:40 - 01.07
Ty Alexander Lindeman
Gronya Somerville
vs
Alexander Dunn
Julie Macpherson
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ty Alexander Lindeman/Gronya Somerville
-
-
-
-
-
Alexander Dunn/Julie Macpherson
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Women Singles
23:20 - 01.07
Kim Min Ji
vs
Zhang Beiwen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kim Min Ji
-
-
-
-
-
Zhang Beiwen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Singles
23:20 - 01.07
Ditlev Jaeger Holm
vs
Kuo Kuan Lin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ditlev Jaeger Holm
-
-
-
-
-
Kuo Kuan Lin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Mixed Doubles
23:30 - 01.07
Oliver Butler
Abbygael Harris
vs
Callum Hemming
Estelle van Leeuwen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Oliver Butler/Abbygael Harris
-
-
-
-
-
Callum Hemming/Estelle van Leeuwen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Mixed Doubles
23:30 - 01.07
Ondrej Kral
Tereza Svabikova
vs
Haruki Kawabe
Kokona Ishikawa
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ondrej Kral/Tereza Svabikova
-
-
-
-
-
Haruki Kawabe/Kokona Ishikawa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Mixed Doubles
00:10 - 02.07
Kevin Lee
Eliana Zhang
vs
Kristoffer Kolding
Mette Werge
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kevin Lee/Eliana Zhang
-
-
-
-
-
Kristoffer Kolding/Mette Werge
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Mixed Doubles
00:10 - 02.07
Jonathan Bing Tsan Lai
Crystal Lai
vs
Lin B-W
Lin J Y
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jonathan Bing Tsan Lai/Crystal Lai
-
-
-
-
-
Lin B-W / Lin J Y
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Singles
00:20 - 02.07
Ting Yen-Chen
vs
Wang Po-Wei
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ting Yen-Chen
-
-
-
-
-
Wang Po-Wei
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Women Singles
00:20 - 02.07
Aakarshi Kashyap
vs
Anna Tatranova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Aakarshi Kashyap
-
-
-
-
-
Anna Tatranova
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Mixed Doubles
01:00 - 02.07
Presley Smith
Jennie Gai
vs
Timothy Lock
Chloe Hoang
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Presley Smith/Jennie Gai
-
-
-
-
-
Timothy Lock/Chloe Hoang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Mixed Doubles
01:00 - 02.07
Leung D
Dent J
vs
Akira Koga
Natsu Saito
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Leung D / Dent J
-
-
-
-
-
Akira Koga/Natsu Saito
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Singles
01:10 - 02.07
Huang, Ping Hsien
vs
Riki Takei
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Huang, Ping Hsien
-
-
-
-
-
Riki Takei
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Women Singles
01:10 - 02.07
Ciou-Tong Tung
vs
Devika Sihag
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ciou-Tong Tung
-
-
-
-
-
Devika Sihag
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Women Singles
01:50 - 02.07
Rachel Chan
vs
Rakshitha Sree Santhosh Ramraj
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rachel Chan
-
-
-
-
-
Rakshitha Sree Santhosh Ramraj
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Mixed Doubles
01:50 - 02.07
Tonkid Saeheng
Tonrug Saeheng
vs
Huang Ryan Yuxuan
Zhang Jasmine Yuexin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tonkid Saeheng/Tonrug Saeheng
-
-
-
-
-
Huang Ryan Yuxuan/Zhang Jasmine Yuexin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Canada Open (WT), Mixed Doubles
02:00 - 02.07
Tian Qi Zhang
Audrey Chang
vs
Davi Silva
Sania Lima
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tian Qi Zhang/Audrey Chang
-
-
-
-
-
Davi Silva/Sania Lima
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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European Championships U18 Women
21:30 - 01.07
Nữ Bỉ U18
vs
Nữ Tây Ban Nha U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bỉ U18
-
-
-
-
-
Nữ Tây Ban Nha U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European League
22:15 - 01.07
Phần Lan
vs
Đan Mạch
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Phần Lan
-
-
-
-
-
Đan Mạch
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European League Women
23:00 - 01.07
Nữ Thụy Điển
vs
Nữ Hungary
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thụy Điển
-
-
-
-
-
Nữ Hungary
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European Championship U22
00:00 - 02.07
Ukraine U22
vs
Bồ Đào Nha U22
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ukraine U22
-
-
-
-
-
Bồ Đào Nha U22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European League Women
01:00 - 02.07
Nữ Slovenia
vs
Nữ Slovakia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Slovenia
-
-
-
-
-
Nữ Slovakia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European Championship U22
02:30 - 02.07
Italy U22
vs
Pháp U22
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Italy U22
-
-
-
-
-
Pháp U22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18 Women
10:00 - 02.07
Nữ Nhật Bản U18
vs
Nữ Philippines U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Nhật Bản U18
-
-
-
-
-
Nữ Philippines U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18 Women
10:00 - 02.07
Nữ Kyrgyzstan U18
vs
Nữ Kazakhstan U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Kyrgyzstan U18
-
-
-
-
-
Nữ Kazakhstan U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18 Women
13:00 - 02.07
Nữ Hàn Quốc U18
vs
Nữ Việt Nam U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hàn Quốc U18
-
-
-
-
-
Nữ Việt Nam U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18 Women
13:00 - 02.07
Nữ Mông Cổ U18
vs
Nữ Uzbekistan U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Mông Cổ U18
-
-
-
-
-
Nữ Uzbekistan U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18 Women
16:00 - 02.07
Nữ Trung Quốc U18
vs
Nữ Hồng Kông U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Trung Quốc U18
-
-
-
-
-
Nữ Hồng Kông U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18 Women
16:00 - 02.07
Nữ Indonesia U18
vs
Nữ Iran U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Indonesia U18
-
-
-
-
-
Nữ Iran U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European Championships U18 Women
16:30 - 02.07
Nữ Ba Lan U18
vs
Nữ Tây Ban Nha U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ba Lan U18
-
-
-
-
-
Nữ Tây Ban Nha U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18 Women
19:00 - 02.07
Nữ Thái Lan U18
vs
Nữ Australia U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thái Lan U18
-
-
-
-
-
Nữ Australia U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European Championships U18 Women
19:00 - 02.07
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ U18
vs
Nữ Bỉ U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ U18
-
-
-
-
-
Nữ Bỉ U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European Championships U18 Women
21:30 - 02.07
Nữ Italy U18
vs
Nữ CH Séc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Italy U18
-
-
-
-
-
Nữ CH Séc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European Championships U18 Women
21:30 - 02.07
Nữ Lithuania U18
vs
Nữ Hungary U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Lithuania U18
-
-
-
-
-
Nữ Hungary U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European Championships U18 Women
00:00 - 03.07
Nữ Hy Lạp U18
vs
Nữ Đức U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hy Lạp U18
-
-
-
-
-
Nữ Đức U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European Championships U18 Women
00:00 - 03.07
Nữ Latvia U18
vs
Nữ Iceland U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Latvia U18
-
-
-
-
-
Nữ Iceland U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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lol
HLL Summer 2026
22:00 - 01.07
Zerolag Esports
vs
Team Phantasma
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Prime League 1st Division Summer 2026
23:00 - 01.07
G2 NORD
vs
E WIE EINFACH E-SPORTS
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Prime League 1st Division Summer 2026
00:00 - 02.07
Eintracht Spandau
vs
ROSSMANN Centaurs
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Prime League 1st Division Summer 2026
01:00 - 02.07
VfB eSports
vs
Unicorns of Love Sexy Edition
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Prime League 1st Division Summer 2026
02:00 - 02.07
Kaufland Hangry Knights
vs
Berlin International Gaming
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
dota2
European Pro League Season 39
20:00 - 01.07
Puckchamp
vs
Nemiga Gaming
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
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-
1win Sl #2
23:00 - 01.07
Team Voodoosh
vs
Team By Owl
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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